Furto all'osteria ripreso in diretta dalle telecamere di sorveglianza | VIDEO

Un furto compiuto con tutta calma, come si vede dalle riprese del sistema di video sorveglianza. La notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, forzando la saracinesca, il ladro è entrato all'Osteria delle Moline, al civico 2 dell'omonima via, è ha portato via la cassa e un tablet, per poi uscire. La cassa sarebbe stata trovata, vuota, in via Sigismondo.

E' l'ennesimo fine settimana di furti e spaccate nel centro storico. La notte tra il 14 e il 15 aprile i ladri hanno colpito un altro locale in via Castagnoli e ancora una volta la profumeria sotto le due torri.

(video Comitao Piazza Verdi)