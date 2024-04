QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima il blocco di cemento preso probabilmente da uno dei cantieri in zona, e poi calci e pugni finché il vetro rinforzato della porta non cedeva. E una volta dentro, la ricerca della cassa e la fuga. Era questa la strategia dell’autore di almeno sei della raffica di furti con spaccate che ha colpito bar, tabaccherie e ristoranti nel centro storico. Le immagini dei colpi immortalate dalle telecamere di videosorveglianza: i filmati sono risultati fondamentali per risalire all’uomo, un 40enne senza fissa dimora, che nella notte di ieri è stato arrestato dalla Polizia.