Via Marconi: tentato furto al supermercato, 43enne in arresto

Tentato furto al supermercato Pam di via Marconi termina con un arresto. A finire nei guai un cittadino italiano classe 1978 che, fermato dalla polizia, è risultato essere già gravato da una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

E' accaduto ieri mattina, quando la volante del commissariato Due Torri San Francesco è intervenuta in via Marconi perché un uomo era stato notato dalla vigilanza della Pam mentre trafugava della merce dagli scaffali.

Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno sottoposto il soggetto a controllo. Senza fissa dimora e già pregiudicato per reati contro il patrimonio, all'esito degli accertamenti l'uomo è risultato gravato da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Modena per un furto messo a segno la scorsa settimana. Pertanto è stata immediatamente eseguita la misura e l'uomo è stato accompagnato presso la locale casa circondariale.