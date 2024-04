QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stato arrestato uno degli autori della raffica di spaccate che da giorni colpisce negozi, bar e ristoranti nel centro storico. Lo ha comunicato la Questura, che ha sottoposto a fermo un italiano di 40 anni senza fissa dimora: è ritenuta sua la mano di almeno sei colpi, tra furti messi a segno e tentati.

A incastrarlo sarebbero stati i video delle telecamere di sicurezza degli esercizi commerciali presi di mira, esaminati dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno riconosciuto l'uomo. In particolare, a lui sono attribuiti gli episodi ai danni del ristorante 'Good Morning Vietnam' in Piazza dei Tribunali, il 10 marzo, con furto. Esattamente dieci giorni dopo, il secondo furto nel ristorante 'Il Piatto Rotto' di via Agusto Righi; quindi il 25 e 29 marzo due spaccate con furti rispettivamente alla tabaccheria in via Belle Arti e nel ristorante 'La Sberla' di via Altabella. Solo due giorni fa al 'Mortadella Lab' in via de' Monari e, ma stavolta senza riuscire a mettere a segno il furto, nella tabaccheria di via Zamboni.

Ed è proprio in via Altabella, una delle strade più colpite, che l'uomo è stato rintracciato nella notte dagli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione al Commissariato ‘Due Torri-San Francesco', e portato in Questura. Dai controlli il 40enne è risultato gravato da molti precedenti ed era già stato condannato per reati contro il patrimonio, oltre a essere destinatario della misura di divieto di ritorno nel Comune di Bologna. Al termine degli atti di rito l'uomo, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato portato alla Dozza in attesa di udienza di convalida.

Articolo in aggiornamento