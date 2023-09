Tragedia a Gaggio Montano: cade dalla scala in casa, morto 78enne

Si chiamava Erio Veronesi il signore di 78 anni che ieri pomeriggio è morto per un incidente domestico nella sua casa di Marano di Gaggio Montano, nell'Appennino bolognese. Quando l'ambulanza è arrivata per il 78enne non c'era più niente da fare, troppo gravi i traumi e i medici hanno solo potuto constatare il decesso del signore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, intervenuti su posto dopo i soccorritori del 118, l'origine della caduta fatale potrebbe essere imputabile a un malore oppure a una disattenzione. Veronesi era conosciuto nella comunità locale, rimasta attonita dalla notizia dell'incidente. La salma in serata è stata riaffidata alla famiglia.