Galliera, a fuoco casa di campagna: tetto distrutto

Rogo in un casolare di campagna a Galliera. Ieri sera intorno alle 22:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Bisana per un incendio divampato all'interno di uno stabile.

Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei caschi rossi, arrivati sul posto con tre squadre e mezzi di appoggio, compresa l'autoscala.

Le fiamme hanno intaccato e distrutto parte del tetto con un intervento che si è protratto per alcune ore. I Vigili del fuoco hanno circoscritto l'incendio e lo hanno spento. Fortuntamente son si registrano feriti. Presenti anche i Carabinieri.

