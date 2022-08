Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri adottano Ziggy a Pianoro: "Grazie per ciò che fate"

Damiano David e Giorgia Soleri adottano un micio dell'Oasi felina di Pianoro. Ribattezzato Ziggy, il gattino era arrivato con diversi problemi di salute. Poi una storia su Instagram e da lì l'adozione.

"Oggi siamo emozionati – scrivono dall'Oasi – perché dobbiamo raccontarvi una storia speciale. Alcune settimane fa avevamo pubblicato la storia di Mattia, un micio arrivato in Oasi con tanti problemi di salute. Non mangiava e respirava molto male. Aveva dolori ovunque, il pelo mancante in molti punti e varie ferite soprattutto nella zona del collo".



"Avevamo scoperto che aveva il palato fratturato a causa di un calcio, che i dolori alla colonna vertebrale erano causati da colpi simili e che il pelo mancante e le ferite che aveva intorno al collo erano dovute al fatto che era stato tenuto incatenato o legato con una corda. Inoltre era cieco da un occhio", proseguono.



"Dopo aver pubblicato la sua storia avevamo ricevuto un messaggio da due ragazzi che si erano presentati come Giorgia e Damiano: dicevano di essere due grandi amanti di gatti, che avevano visto la storia di Mattia e che volevano adottarlo".



"Abbiamo iniziato a parlare con loro e abbiamo capito che avevamo davanti due persone che amano davvero i gatti e poi abbiamo scoperto che erano Giorgia Soleri e Damiano David. Volevano essere sempre informati sulle condizioni di Mattia e non appena le condizioni di Mattia sono migliorate abbiamo fissato il giorno del nostro incontro. Qualche giorno fa, senza nessun clamore, abbiamo ricevuto la visita di due ragazzi splendidi e semplici. Quando sono venuti da noi hanno voluto visitare tutta l'Oasi e conoscere tutti i mici nostri ospiti".



"Poi quando hanno conosciuto Mattia è stato amore a prima vista. Mattia aveva proprio bisogno di essere adottato e quando ha visto Giorgia e Damiano si è letteralmente buttato tra le loro braccia. Di questa storia vorremmo rimanesse che due persone sensibili hanno deciso di dare una casa ad un gatto adulto, disabile, maltrattato e con un difficile passato alle spalle. Ci auguriamo che quello che hanno fatto Giorgia e Damiano possa essere da esempio per tanti e che tante altre persone decidano di adottare gatti adulti".



"Quindi, buona vita a Giorgia, Damiano e a Ziggy Stardust. Si, Il nuovo nome di Mattia è Ziggy Stardust, il personaggio inventato da David Bowie, che come Mattia aveva gli occhi di colore diverso".