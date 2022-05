Giro D'Italia, gadget e accessori 'taroccati': la polizia locale sequestra un intero camioncino

Cappellini, kit per bambini, borracce, tutto marcato con il rosa e il logo del Giro D'Italia, ma niente di tutto ciò era stato autorizzato. Maxi sequestro e multa salata per due venditori abusivi, sorpresi dalla polizia locale dietro il cassero di Porta Santo Stefano dove i due avevano posizionato il proprio furgoncino, allestito in tutto e per tutto in maniera simile a quelli ufficiali.

Il mezzo, che poi si è conteggiato contenere un totale di 7100 oggetti contraffatti, si era posizionato in un luogo non consentito al commercio su area pubblica e in un tratto di strada in quel momento interdetto per motivi di sicurezza. Quando i fischietti sono andati a identificare i soggetti, questi ultimi hanno dapprima sostenuto di essere in regola, salvo poi accennare a una reazione, subito contenuta dagli agenti. Spostato il furgone al di fuori del percorso, è cominciata da parte degli agenti la lunga operazione di conteggio della merce e che ha portato al sequestro.