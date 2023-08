Anziano scomparso a Monzuno, i soccorritori: “Condizioni critiche ma stabili” | VIDEO

È di stamattina la notizia del ritrovamento di Giulio Marescotti, l'uomo di 78 anni che si era perso a Vado, frazione di Monzuno, lo scorso giovedì 10 agosto. L’uomo è stato ritrovato in condizioni piuttosto critiche: la nota dei Vigili del Fuoco, che hanno ritrovato l’anziano insieme a Soccorso Alpino, Carabinieri e volontari, parlava di un uomo stremato, disidratato e sotto shock.

Una volta ritrovato, l’uomo è stato condotto all’ospedale Maggiore per le cure e gli accertamenti del caso. “Il paziente è stato portato qui in codice rosso dall’elisoccorso. Al momento è cosciente, le condizioni sono stazionarie e sta svolgendo gli accertamenti necessari” ha detto Chiara Catena, la dottoressa del Pronto Soccorso del Maggiore che ha preso in carico l’uomo.