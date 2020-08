Accoltellato dopo una lite, si cerca l'aggressore per tentato omicidio

I carabinieri di Imola stanno cercando di risalire all'identità dell'autore dell'accoltellamento di un giovane di 21 anni, raggiunto da alcuni fendenti all'addome, sembra al termine di un litigio animato. L'episodio è avvenuto in strada ieri in tarda serata, in via Luigi Tinti a Imola. L'accusa profilata è tentato omicidio.

Sulla esatta dinamica dell'accaduto e sui motivi che hanno portato al ferimento del ragazzo, cittadino italiano ma nato all'estero, stanno facendo luce i militari dell'Arma di Imola, ma si parla di futili motivi in occasione di una festa musicale che era stata organizzata nel centro sociale. Il 21enne è stato soccorso ed elitrasportato fino a Bologna, dove poi è stato ricoverato al Maggiore. Non sarebbe in pericolo di vita.