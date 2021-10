F1 2022 a Imola, C'è anche una data, Bonaccini: "Sogno che si avvera"

Ora c'è anche una data. Manca ancora la conferma ufficiale, ma molto probabilmente nel caledario di Formula 1 del 2022 vedrà una gara in data 22 arpile. Ad anticiparlo -in attesa della conferma definitiva- è stato il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha commentato alla Dire come il riusltato ragguinto (a Imola verranno disputati gran premi F1 fino al 2025, ndr) sia "Il sogno diventa realtà".

Un ringraziamento particolare va anche al governo Draghi "che ha accolto e sostenuto la proposta che avevamo presentato come Regione Emilia-Romagna".

Il Gran premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna -nome invariato rispetto alla passata edizione- riporta "stabilmente il circuito 'Enzo e Dino Ferrari' nello scenario che merita, come tantissimi appassionati in Italia e nel mondo chiedevano" proclama il governatore, che ringrazia anche "Aci, il Comune di Imola, Conami, i vertici del circuito" per il risultato raggiunto.

Il sindaco di Imola Panieri: "Occasione di rilancio per il territorio"

"Parliamo di un accordo davvero storico, che ci riempie di gioia e di emozione" così a caldo Marco Panieri, sindaco di Imola. I Gran premio sul Santerno "permetterà alla nostra zona, non solo Imolese, ma anche alla Città Metropolitana di Bologna e a tutta l’Emilia-Romagna, che è la terra di una famosa e intraprendente Motor Valley, di tornare ad attrarre sviluppo, investimenti e a progettare nuove opportunità di lungo periodo. Dalle aziende dirette del settore, tutto l’indotto, fino all’ospitalità del pubblico e degli addetti ai lavori. Oltre ad una nuova immagine internazionale nel mondo che può aiutare tutta l’Italia. Speriamo, grazie al Green Pass, di tornare a goderci le emozioni dell’F1 in presenza e tutti insieme" conclude il primo cittadino.