Incendi in Appennino: il bosco va a fuoco, famiglie evacuate | VIDEO

Vigili del fuoco impegnati dalla mattina di oggi in Appennino, per spegnere due incendi boschivi che hanno interessato due aree rispettivamente a Monzuno, via Val di Setta, e a Grizzana Morandi nei pressi di Castellara in Stanco. Le fiamme a Grizzana hanno anche lambito alcune abitazioni, ragione per la quale alcune famiglie sono state fatte temporaneamente allontanare.

Solo nel tardo pomeriggio i Vigili del fuoco, con l'aiuto dell'elicottero provvisto di serbatoio e verricello, hanno avuto ragione delle fiamme, anche se restano diversi punti ancora da bonificare. Il fuoco ha divorato un intero crinale consumando 40 ettari di vegetazione. Sul posto anche il primo cittadino di Grizzana, mentre i carabinieri forestali hanno avviato accertamenti sulle possibili cause dell'innesco, stando alle prime informazioni di natura accidentale. Non risultano feriti.