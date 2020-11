Casolare assicurato viene divorato dalle fiamme: l'incendio è sospetto, famiglia denunciata

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e incendio. Di questo dovranno rispondere tre persone - tutti componenti della stessa famiglia - denunciati dai Carabinieri.

Da quanto si apprende, la denuncia è scaturita nel corso di un’indagine che i militari avevano avviato a maggio, quando un vecchio casolare, ad Anzola Emilia, fu distrutto da un incendio, divampato da una pila di pallet. Questo particolare fece insospettire i Carabinieri, intervenuti per primi sul posto pochi istanti dopo che le fiamme avevano iniziato a propagarsi all’interno dello stabile, disabitato da anni e etatro di un omicidio.

Qualche anno fa, una delle tre persone denunciate dai militari aveva acquistato l’immobile a un’asta giudiziaria per un valore di circa 40.000 euro, assicurandolo con una polizza “online” per un valore di 800.000 euro. "Evidentemente - ipotizzano gli investigatori - la prospettiva di un guadagno facile finalizzato al raggiungimento di un cospicuo risarcimento, superiore al prezzo di acquisto, deve aver spinto i tre parenti a escogitare un piano criminale". A mettere nei guai i tre una fotografia che i Carabinieri riuscirono a scattare alla pila di pallet sospetta, pochi istanti prima che il rudere fosse ridotto in macerie.