Camper in fiamme in zona Santa Viola: “Abbiamo perso tutto” | FOTO e VIDEO

Un camper abitato da madre e figlio ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 novembre, in zona Santa Viola, nei pressi dell’Opificio Golinelli in via Paolo Nanni Costa. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto alle ore 16.18 con due autobotti per spegnere l’incendio, che nel frattempo ha completamente distrutto il camper.

La testimonianza

Madre e figlio, 53 anni lei e 27 lui, entrambi senza fissa dimora, al momento dello scoppio dell’incendio erano fuori dal camper. Secondo quanto raccontato dal 27enne, erano soliti girare per Bologna e stazionare con il camper in diversi punti della città, ma era la prima volta che si fermavano in quel parcheggio. “Eravamo seduti nel parchetto lì vicino, quando abbiamo visto le fiamme” ha raccontato a BolognaToday l’uomo, che poi ha aggiunto di aver trovato la porta del camper scassinata, e per questo è convinto che l’origine sia dolosa. “La porta l’avevo chiusa, sono certo, e poi quando sono tornato lì la porta era aperta”. Il 27enne ha ipotizzato che l’incendio sia dovuto ad una possibile rivalità tra gruppi nomadi della zona, e che il suo camper sia stato scambiato per quello di qualcun’altro. L’uomo, infine, ha raccontato che tutti i suoi averi erano dentro al camper: “Abbiamo perso tutto, avevo 900 euro in una cassetta e che ora sono bruciati ed era tutto ciò che avevo. Bruciati anche i vestiti e gli oggetti, non abbiamo più nulla”.