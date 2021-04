Principio di incendio al mercato di mezzo: piastra prende fuoco, sala evacuata

Sfortunato riavvio delle attività nella tarda mattinata per uno dei bistrot all'interno del mercato di mezzo, in via Clavature a Bologna. Tutti evacuati e vigili del fuoco sul posto per un principio di incendio, che dopo un rapido controllo è stato individuato causato -a quanto pare- da una piastra.

"Non ci voleva, aspettavamo da tanto di poter aprire", ammette alla Dire una delle 'Sorelle ribelli', uno dei ristorantini che ha trovato nella struttura al centro del Quadrilatero, mentre osserva dall'esterno l'intervento dei Vigili del fuoco. In realtà, l'incidente, per fortuna, è circoscritto a una delle piastre del bistrot 'Romanzo', anche se tutto il locale si è riempito di fumo.