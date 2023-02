Incendio a Monzuno, casolare distrutto dalle fiamme | LE IMMAGINI

Dopo il rogo di qualche giorno fa a Castel D'Aiano, un altro ingente incendio è divampato nella provincia bolognese, a Monzuno, nella giornata di oggi provocando ingenti danni alla struttura interessata. Fortunatamente le fiamme non hanno causato feriti.

Da quanto si apprende, alcune squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in località castello di Elle per domare il rogo che ha coinvolto un casolare adibito a magazzino per il fieno.

L'azione dei caschi rossi ha permesso il contenimento dell'incendio e impedito che le fiamme si propagasse alle strutture limitrofe all'edificio.