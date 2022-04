Grosso incendio a San Lazzaro: brucia l'agriturismo in costruzione

Il fumo era visibile da tutto il circondario, visto che a bruciare è stata una struttura in legno innalzata in via Seminario, alla Mura San Carlo, nel territorio di San Lazzaro di Savena.

E' accaduto nella serata di ieri, 8 aprile, intorno alle 20. Si tratterebbe, da quanto si apprende, di un cantiere per la costruzione di un agriturismo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale.

A peggiorare la situazione è stato il forte vento.

notizia in aggiornamento