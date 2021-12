L'incendio parte dai contatori: paura in un condominio a Borgo

Attimi di paura e tre appartamenti temporaneamente evacuati poco prima dell'alba questa notte a Borgo Panigale. Polizia e vigili del fuoco sono arrivati in forze in via Magni, per la segnalazione di un incendio all'interno di un condominio. Fumo e fiamme avevano già iniziato a svilupparsi, quindi si è reso necessario procedere all'allontanamento di tre nuclei familiari, aiutati anche per mezzo dell'autoscala dei pompieri. Quando le fiamme sono state domate e il fumo fatto ventilare fuori della struttura, gli inquilini sono potuti rientrare negli alloggi. Non si registrano feriti e l'origine dell'incendio sembra, dopo i dovuti accertamenti, essere stata di natura accidentale.