Serata di paura a San Lazzaro: scoppia violento incendio in villa

Momenti di paura questa notte in via Colunga a San Lazzaro, a causa di un violento incendio scoppiato in una villetta. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

Lanciato l'allarme poco prima di mezzanotte, sul posto sono intervenute immediatamente tutte le autorità, e i Vigili del Fuoco, con 18 uomini sul posto, hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio.

Nonostante la gravità del rogo, tutte le persone che riesiedevano all'interno dell'abitazione sono state tratte in salve e nessuno è rimasto ferito.

Notizia in aggiornamento