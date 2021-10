Corno alle Scale, si sporge per fare una foto e precipita: morto 29enne | VIDEO

Gravissimo incidente alle 13.30 sulla via dei Balzi dell’Ora al Corno alle Scale, in Appennino. Un giovane escursionista, Andrea Cembali, imolese di 29anni, è morto percorrendo il sentiero che conduce in vetta.

Il ragazzo si era sporto per fare una foto ed è precipitato per tantissimi metri. L'amico che era con lui ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenute due squadre del Soccorso Alpino più un elicottero Pavullo che ha raggiunto il punto impervio in cui è precipitato il giovane.

I tecnici hanno provato a rianimare l'escursionista, privo di sensi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'equipe era sbarcata con il verricello, in quanto la zona non è atterrabile, e il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso.

Dopo autorizzazione alla rimozione da parte del Pubblico Ministero, la salma è stata recuperata sempre con il verricello e trasportata nella zona della Polle. Sul posto presenti i carabinieri.

I Balzi dell’Ora sono una serie di grossi massi che compongono una parte del crinale del corno alle Scale. Si trovano tra il monte la Nuda e il Corno, e seguendo il sentiero che li attraversa, è possibile salire fino alla cima. Il percorso non è dei più semplici (è classificato come EE, “tratto per escursionisti esperti”). (aggiornato alle 16.40)