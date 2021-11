Incidente sulla A1: chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Direttissima

Un'altra giornata difficile sulla Autostrade, dopo la chiusura della A1, nei pressi di Modena di ieri, alle ore 15:00 circa, sulla Milano-Napoli Panoramica è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze per consentire il ripristino delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito dell’incidente avvenuto questa mattina all’altezza del km 247.



Attualmente non si registrerebbero particolari turbative alla circolazione.



Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze si consiglia di percorrere la A1 Direttissima. A chi è già in transito sulla A1 Panoramica, dopo l'uscita obbligatoria a Pian del Voglio si consiglia di percorrere la viabilità esterna verso Badia dove potranno immettersi in A1 Direttissima verso Firenze.

Foto archivio