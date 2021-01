Incidenti sulla A13: due morti e autostrada chiusa|VIDEO

Sulla A13 Bologna-Padova tratto chiuso nelle due direzioni. Sulla A13 Bologna-Padova tra il bivio per la A14 e Villamarzana-Rovigo sud nelle due direzioni, si è resa necessaria la chiusura dei tratti a seguito di alcuni incidenti nei quali sono rimasti coinvolti più veicoli, con due vittime e diversi feriti.

In alternativa si può percorrere la SS 64 Porrettana. Coloro che viaggiano in direzione Bologna possono uscire a Rovigo Sud e rientrare a Bologna San Lazzaro verso la A14 Bologna-Taranto o Bologna Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli.

In direzione Padova, dalla A14 Bologna-Taranto si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e a Bologna Casalecchio dalla A1 Milano-Napoli con rientro in autostrada a Rovigo sud.

Sul posto sono presenti, il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

Al momento in direzione Bologna si registrano code in uscita a Rovigo sud.

