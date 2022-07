Incidente ad Altedo: scontro moto-auto, grave un ragazzo di 25 anni

Ancora un brutto incidente sulle nostre strade. Nel pomeriggio di oggi, 22 luglio, a seguito di uno scontro tra un'auto e una moto un ragazzo di 25 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice 3, ovvero quello di massima gravità.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.30. Secondo le prime ricostruzioni il giovane in sella alla sua due ruote percorreva via 11 Settembre, nella frazione di Altedo, comune di Malalbergo, quando ha impattato - per cause ancora da appurare - contro un'automobile con alla guida una donna di 50 anni .

Nello schianto la donna è rimasta incolume mentre il centauro, sbalzato fuori dal proprio mezzo, ha riportato profonde ferite. Sul luogo del sinistro sono giunti i sanitari del 118, sul posto con elicottero e ambulanza, che hanno trasportato il 25enne all'ospedale Maggiore di Bologna dove si trova ricoverato in rianimazione, con prognosi riservata.