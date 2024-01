Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale: grave il conducente 33enne

L'auto è finita in un canale ed è grave il conducente, un uomo di 33 anni. L'incidente "autonomo" è avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla SP 11 San Benedetto, al km 3, tra San Pietro in Casale e Castello D'Argile.

Il conducente della Volkswagen Golf che procedeva verso San Pietro in Casale, per motivi in via di accertamento, ha perso il controllo, uscendo di strada e finendo nel canale adiacente alla carreggiata, poi l'auto si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Le condizioni del 33enne ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è ricoverato all'ospedale Maggiore in prognosi riservata.

A dicembre, a San Pietro in Casale, il conducente di un'ambulanza aveva perso il controllo del mezzo andando fuori strada.Il mezzo trasportava due donne, una delle quali, Monica Amidei 57enne di Galliera, è deceduta nell'impatto.

Un altro incidente ieri mattina tra via San Donato e via Calamosco. Lo schianto ha coinvolto due automobili, e una persona è rimasta ferita.

