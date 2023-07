Frontale a Persiceto: conducente liberato dai Vigili del Fuoco

Un altro brutto incidente sulle strade del bolognese nella serata di sabato 8 luglio a San Giovanni in Persiceto.

Intorno alle 19.30 due auto utilitarie si sono scontrate sul lungo rettilineo della Strada Provinciale 3, nei pressi di una stazione di servizio.

Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare una persona incastrata in una delle due auto che è stata trasportato al Pronto Soccorso in condizioni non gravi.

I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla Polizia locale.

Qualche ora prima, a Bologna, una carambola tra veicoli aveva paralizzato la zona della stazione, mentre il 7 luglio a Crevalcore un motocicilista è deceduto sul colpo dopo lo scontro con un Fiorino.