Incidente a Imola: si schianta contro un muretto e muore

Forse ha avuto un malore l'82enne che oggi a Imola ha perso la vita in un incidente avvenuto poco prima delle 9 in via Selice.

Da quanto si apprende, l''anziano avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro un muretto. Tra le ipotesi c'è il malore alla guida, visto che non ha rallentato nei pressi di un semaforo rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatatto il decesso e la polizia locale di Imola.

Il 30 novembre, ha perso la vita ad Anzola Nicola Lenzi, agente immobiliare di 54 anni. Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe perso improvvisamente il controllo della Jeep sulla quale viaggiava, piombando sulla corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un camion, che pare abbia tentato - invano - una manovra per evitare l'impatto. Impatto fatale per l'automobilista, morto sul colpo. Indenne, invece, il conducente del tir.

Il giorno prima, a morire tra Altedo e Baricella è stata Marina Bruno, una ragazza di 21 anni.