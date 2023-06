Prima lo schianto tra mezzi, poi l'incendio. Quarto incidente in poche ore

Brutto incidente nella serata di ieri sulla nostra rete autostradale. Intorno alle ore 20.00 sulla A1, all'altezza del km 203 direzione Sud, si è registrato uno scontro tra un autoarticolato e una autovettura.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere l'incendio generato dopo lo schianto, che ha interessato entrambi i mezzi incidentati. Sul posto oltre ai caschi rossi è sopraggiunto il personale della polizia stradale e della società Autostrade.

La percorrenza autostradale è stata temporaneamente interrotta mandando in tilt il traffico e si registrando alcuni km di coda. Fortunatamente non si segnalano grosse criticità per le persone a bordo dei veicoli coinvolti.

Weekend nero

Lo schianto sulla A1 è solo l'ultimo incidente registrato nel weekend. In meno di 48 ore quattro gravi sinistri si sono susseguiti sulle nostre strade

Sempre domenica un 70 enne si è schiantato à Idice, lungo gli Stradelli Guelfi, dopo aver perso il controllo della propria auto ed è stato trasportato in ospedale in codice di massima gravità. Da un primo riscontro sembra che l'uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida. Poche ore prima quattro i feriti registrati sulle strade di Bentivoglio. Secondo quanto accertato, a schiantarsi in un impatto frontale sono state tre auto. Tra i feriti, ad avere la peggio una quarantenne ricoverata in codice tre all'ospedale Maggiore di Bologna.

Sabato un uomo di 41 anni, Carmelo Bertucci, originario di Massa Lombarda, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto a Bubano frazione di Mordano, alle porte di Imola. L'uomo era a bordo del suo ha sbandato e con il mezzo è finito per in un giardino privato, fortunatamente deserto al momento dei fatti.