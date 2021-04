Incidente a Copparo: grave al Maggiore una 20enne bolognese

Una 20enne bolognese, è stata trasportata all'ospedale Maggiore nella serata di ieri, 9 aprile. L'auto all'interno della quale viaggiava come passeggera è uscita di strada a Copparo, in provincia di Ferrara. Lo riferisce AdnKronos.

Intorno alle 21.30 sono stati allertati i soccorsi e il 118 che sono arrivati in località Ambrogio, su via Piumana. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno trovato una Range Rover uscita di strada.

Il conducente, 60enne della zona, è rimasto illeso. Feriti, invece, i passeggeri, entrambi bolognesi: la 20enne, che ha riportato gravi traumi, è stata trasportata in elisoccorso, non in pericolo di vita, al Maggiore di Bologna mentre l'altro passeggero, un 21enne, meno grave, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Cona.