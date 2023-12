Investita in via Mondolfo, non ce l'ha fatta: è morta al Maggiore

Non c'è l'ha fatta Shama Ferdous, 43enne che lo scorso 23 novembre è stata travolta da una Chevrolet finita sul marciapiede, in via Rodolfo Mondolfo, nel quartiere Savena.

E' morta venerdì mattina all'ospedale Maggiore, dove era stata trasportata d’urgenza quel giorno, e, come riferisce Il Resto del Carlino, quando è stata investita con lei, in strada, c'erano i quattro figli.

La conducente 69enne avrebbe perso il controllo dell'auto che è finita sul marciapiede travolgendo Shama, arrivata da poco in Italia con i bambini per ricongiungersi al marito.

La 43enne è stata letteralmente travolta, finendo sotto l'auto. Per soccorrerla erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco, poi i sanitari del 118 l'avevano trasportata all’ospedale Maggiore, dove era stata ricoverata nel reparto di rianimazione in condizioni gravissime.

Una fine, quella di Shama, che ricorda quella di Strato Esposito, 53 anni, che a giugno dello scorso anno venne investito da un'auto finita su ìl marciapiede in via della Pietra. L'uomo era deceduto poco dopo all'ospedale Maggiore.