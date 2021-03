Incidente a Molinella: schianto Tir-ambulanza, ferito grave il paziente Covid

Lo scontro in un incrocio vicino a una frazione del paese. Il signore trasportato a Ferrara

Incidente questa mattina a Molinella, nella frazione di San Pietro Capofiume. Un'autoambulanza che trasportava un paziente Covid si è scontrata contro un Tir all'altezza dell'incrocio tra via Canale della Botte -sulla Sp5 San Donato- con via severino Ferrari. Lo scontro, molto violento, ha lasciato in condizioni più gravi proprio lo sfortunato paziente, un settantenne, che è stato successivamente trasportato d'urgenza all'ospedale di Cona, nel ferrarese.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Molinella, per i rilievi di rito. La strada è stata chiusa per permettere le azioni dei soccorritori.