Morta dopo l'incidente: alla guida dell'auto rubata c'era un minore

Saranno gli accertamenti clinici a stabilire le esatte cause della morte di una donna di 69 anni, rimasta coinvolta in un incidente frontale all’altezza del civico 33 di Via Porrettana Nord a Marzabotto. La sua auto, poco prima delle 20.30 del 29 gennaio, si è scontrata con una Volkswagen Polo, oggetto di rapina a Verona, guidata da un 17enne, ovviamente senza patente di guida.

Soccorsi dai sanitari del 118, i due automobilisti sono stati trasportati all’Ospedale Maggiore di Bologna, il minorenne in codice tre e ricoverato in prognosi riservata, mentre la donna, 69enne italiana, residente a Zola Predosa, che si trovava al volante dell’altro veicolo coinvolto, una Fiat Punto, in codice due, riportando una prognosi di venti giorni e una diagnosi per “Trauma stradale policontusivo a dinamica maggiore”.

Il 18 febbraio, la 69enne è stata spostata nel reparto di Rianimazione per “Ictus emorragico in paziente in terapia anticoagulante” e alle ore 10:05 del 21 febbraio 2024 è deceduta. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, la salma della signora è rimasta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Marzabotto hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un 17enne tunisino, domiciliato in una comunità educativa, per ricettazione.