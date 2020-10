Incidente a San Lazzaro: auto e moto si scontrano all'incrocio, trauma grave per il centauro

Brutto incidente questa mattina intorno alle 11 a San Lazzaro di Savena, all’angolo tra via Emilia e via Mario Conti. A scontrarsi, per motivi ancora al vaglio delle autorità, un’auto e una moto.

Ad avere la peggio il motociclista, finito sull’asfalto dopo l’impatto. Sul posto anche l'elisoccorso, ma visto che l’uomo non era in pericolo di vita è stato trasportato al pronto soccorso in ambulanza per un possibile grave trauma a una gamba.

Illesa la persona alla guida dell’auto. Lanciato l’allarme, sul posto oltre ai sanitari del 118, anche Carabinieri della locale stazione che hanno eseguito tutti i rilievi. Indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un altro grave incidente, dall'esito tragico, è avvenuto alle 13 di oggi, 20 ottobre, a Imola. Nello scontro, un anizano è rimasto ucciso.