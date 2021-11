Incidente a San Lazzaro: scontro auto-moto, centauro ferito al Maggiore

Brutto incidente nella serata di ieri, 6 novembre, a San Lazzaro di Savena, tra via Emilia e via dei Ciliegi.

Alle 20.30 circa, una moto che transitava in direzione Idice si è scontrata con un ‘auto che stava svoltando in via dei Ciliegi. Ad avere la peggio il centauro che è stato trasporto in ambulanza all'ospedale Maggiore, in codice 2. Il conducente dell'auto è rimasto illeso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia locale di San Lazzaro di Savena per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell'incidente.