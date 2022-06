Suv si ribalta e travolge il dehor del bar Venezia in via Andrea Costa

Un suv a tutta velocità si è ribaltato e ha travolto il dehor del bar Venezia in via Andrea Costa.

È successo ieri sera e, purtroppo, non si tratta di una fake news come quella di Bono Vox (a quanto pare, sebbene fosse stato segnalato tra gli altri dal sindaco, si tratterebbe di un sosia).

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare ma in base a quanto si apprende non sono stati coinvolti altri veicoli né persone sono rimaste ferite.