Incidente a Valsamoggia: sbalzato dopo lo scontro, motociclista muore a 21 anni

Aveva 21 anni il motociclista che ieri sera ha perso la vita a Valsamoggia. Nello scontro sono rimaste ferite anche altre due persone.

Erano da poco passate le ore 21, quando in via Cassola, la moto sulla quale viaggiava con una passeggera 18enne avrebbe urtato un'auto che transitava in direzione opposta. Entrambi sono stati sbalzati, ma ad avere la peggio è stato il 21enne per il quale i soccorsi sono stati inutili.

Sul posto sono arrivati infatti l'ambulanza e l'elisoccorso: i sanitari hanno constatato il decesso del ragazzo e trasportato all'ospedale Maggiore la passeggera che è stata ricoverata in codice 2, di media gravità.

Ferito e ricoverato nello stesso ospedale in codice 2 anche il conducente 64enne dell'auto.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente che è ancora al vaglio dei carabinieri.

Sempre sullo stesso territorio, il 24 giugno scorso dopo uno scontro in autostrada, sei persone sono rimaste ferite, mentre il conducente di un camion ha perso la vita.

