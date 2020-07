Incidente mortale in via Zanardi: camion Hera si ribalta, morto il conducente

Tragico incidente in mattinata alle, ore 10 circa, in via Zanardi, dove Paolo Musolesi, 44enne bolognese, conducente di un camion di Hera, ha perso la vita. Il veicolo attrezzato per la raccolta dei rifiuti ingombranti, mentre percorreva la via in direzione centro, all'imbocco del cavalcavia ha urtato l'architrave del ponte della Tangenziale. Sul posto la Polizia Locale per gestire il traffico e i sanitari del 118. La strada è stata chiusa.

Il mezzo si è ribaltato. Il conducente è rimasto schiacciato ed è deceduto sul posto, mentre il passeggero, 52 anni, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il camion senza controllo ha continuato la marcia per alcuni metri e poi si è bloccato.La procura ha disposto il sequestro del veicolo. Le verifiche sulla struttura del ponte sono in corso da parte di Autostrade.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco con due squadre che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo e soprattutto per soccorrere il ferito. Intervenuta anche l'autogrù dei vigili del fuoco per rimuovere il camion incidentato. Via Zanardi è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso. Il ferito è stato trasportato in codice di massima urgenza all'ospedale Maggiore.

"L’azienda desidera esprimere vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando le qualità umane e professionali della vittima. Qualità che lo avevano reso molto apprezzato dai colleghi e stimato dai superiori per la grande disponibilità ed esperienza - scrive Hera - assieme alla vittima viaggiava un secondo collega, Andrea Bartolomei, 52 anni, che è al momento ricoverato all’Ospedale Maggiore in codice 3".