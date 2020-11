Lo chef rossoblù Ivo Gandolfi portato via dal Covid: insieme a Beppe Signori aveva aperto "Al Campione"

Ivo Gandolfi ha perso la sua battaglia contro il Covid e contro gli altri problemi di salute che da qualche anno lo avevano tenuto a riposo: lo chef, noto per la sua storica Braseria e negli ultimi anni per il locale di Porta Lame Al Campione, se ne è andato ieri all'età di 75 anni. Tutti i suoi ristoranti sono stati sempre punto di riferimento per gli sportivi sia del basket che del calcio.

Ivo Gandolfi aveva aperto il locale "Al Campione", dove il calcio e il Bologna erano ovunque viste le maglie alle pareti e il rossoblù come sfondo, nel 2010 insieme a un socio speciale, Beppe Signori. Lo gestiva insieme alla moglie e al figlio.