Ladri al Kinotto di via Serlio: "Tutto sottosopra, ma stiamo riaprendo"

Il bar sfasciato, con la bottiglieria rovesciata e centinaia di Euro tra vini, birre e superalcolici in frantumi. I ladri questa notte hanno preso di mira il noto bar Kinotto di via Serlio (il nome in omaggio al celebre disco del '79 degli Skiantos), mettendolo fuori uso. A fare l'amara scoperta è stato il personale che in prima mattinata è andato ad aprire l'esercizio, trovandolo a soqquadro, per poi fare intervenire la polizia e presentare denuncia. Scopa e ramazza in mano, agli addetti del luogo di ritrovo per giovani e meno giovani non è rimasto altro che ripulire e riallestire il bancone per l'apertura serale.

"Sono entrati da una finestra sul retro -ricostruisce Gabriele Ciampichetti, uno dei gestori del complesso annesso al Locomotiv club- e nel fare irruzione hanno buttato giù tutta la bottiglieria. Ma non hanno preso quasi niente, a parte qualche spicciolo dal fondo cassa". Come accade spesso in questi casi, il danno provocato dall'irruzione dei ladri ha superato di molto il valore dell'asportato.

Storico bar del Dopolavoro ferroviario, nel 2018 il Kinotto bar ha riaperto insieme all'associazione Baumhaus lo spazio della palazzina, ricevendo un contributo con un bando del Comune di riqualificazione dell'area per iniziative di valorizzazione di attività economiche di prossimità, luoghi e itinerari della città di Bologna in chiave turistico-culturale, artigianale e commerciale.