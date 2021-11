Ladri al mercato: furto sventato dalla Polizia locale

Il ragazzo scappato non è stato identificato, ma almeno il bottino è stato recuperato. La polizia locale di Bologna ha inseguito un giovane, che da poco aveva prelevato una cassetta per il denaro da una bancarella del Mercato ritrovato di via Azzo Gardino.

È successo sabato scorso intorno alle 11 al mercato agricolo. Tre agenti del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale in abiti civili, impegnati nel servizio di controllo, hanno notato un ragazzo che teneva nelle mani una cassetta metallica, quelle di solito utilizzate per custodire il denaro.

Una volta uscito dal mercato l’uomo ha cominciato a correre e gli agenti, intimato l’alt, si sono posti al suo inseguimento. Lanciata in aria la cassetta, il ragazzo ha intensificato la sua corsa facendo perdere le proprie tracce, mentre uno degli agenti si è fermato a recuperare il denaro. Le ricerche dell’individuo sono continuate per oltre mezz’ora senza esito, mentre la cassetta portavalori è stata restituita alla dipendente dell'azienda agricola che esponeva al mercato.