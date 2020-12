Lavori sulla ferrovia Bologna-Prato, la Regione: "Di notte? Si allungano i tempi"

“Il lavoro notturno per il cantiere lungo la linea ferroviaria Bologna-Prato avrebbe allungato di altri 3 anni l’esecuzione dell’opera, senza peraltro migliorare il servizio per il trasporto di persone e merci che avrebbero avuto comunque disagi per un tempo più lungo. E per questo non è stato previsto nel programma lavori sottoscritto dalla Regione con Rfi e Trenitalia-Tper”.

Così l’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini, risponde sui temi relativi ai disagi conseguenti ai lavori appena iniziati sul lato toscano della linea ferroviaria.

“Comprendo bene i disagi dei pendolari e proprio per cercare le soluzioni più idonee- prosegue Corsini- abbiamo istituito una cabina di regia con i sindaci dei Comuni del versante toscano ed emiliano e il comitato pendolari per tenere continuamente monitorata la situazione. E nello stesso tempo abbiamo già chiesto l’intervento di Rfi e Trenitalia-Tper perché attivino subito un’offerta sostitutiva migliore e opere compensative, quali sistemazione delle stazioni lungo la linea con riqualificazione dei fabbricati, innalzamento marciapiedi, ascensori, eventuali sottopassi, per ridurre al massimo disagi e disservizi”.

“Non dobbiamo però perdere di vista l’obiettivo fondamentale- continua l’assessore-. L’allargamento delle gallerie lungo la Bologna-Prato, un importante corridoio nazionale ed europeo per i passeggeri e le merci che qui transitano dirette ai porti e agli interporti del Nord, è un’opera necessaria e fondamentale. Un’infrastruttura che, quando sarà ultimata, ripagherà tutti con trasporti più moderni e rapidi. Il nostro impegno, quindi- chiude Corsini- è mettere ora in equilibrio queste necessità: compensare i disagi dei pendolari con misure alternative e proseguire a ritmo serrato con il completamento delle opere”.