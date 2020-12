Lavori in città, modifiche alla circolazione dal 14 dicembre: ecco dove

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 14 dicembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

- Via di San Luca, dall'arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, avrà restringimenti di carreggiata e eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o movieri, in caso di necessità, per i lavori di ripristino strutturale del Portico Monumentale di San Luca, fino al 17 giugno 2021.

- Sulla rotatoria Verenin Grazia e viale Roma fino al 28 febbraio 2021 è previsto il restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di due corsie per il transito veicolare, per lavori stradali di messa in sicurezza e riqualificazione della rotatoria.

- Via Stalingrado, dall'incrocio con via Serlio all'incrocio con viale Masini e viale Berti Pichat, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte relativi al progetto di sviluppo della rete di mobilità ciclabile. Termine previsto: 1 febbraio 2021.

- Via Bruno Monterumici è interessata, fino al 31 dicembre, da un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, per l'esecuzione dei lavori stradali di riqualificazione, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali.

- Via Pietro Nenni, dall'incrocio con via Adolfo de Carolis a circa 50 metri dall'incrocio con via della Barca, ha un restringimento della carreggiata stradale da due a una corsia di marcia, per il tratto interessato dal cantiere di circa 250 metri, per lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Nel tratto di via Nenni da via de Carolis a viale Togliatti, restringimento della carreggiata stradale a una corsia e interruzione della ciclabile da via Veronese a via Borghese. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Leandro Alberti è a senso unico da piazza Trento Trieste verso via Masi per lavori alla rete di raccolta delle acque. Termine previsto: 18 dicembre.

- Viale Gandhi, nuova fase del cantiere all'incrocio con via Marzabotto, con un restringimento della carreggiata stradale e il mantenimento di almeno due corsie per senso di marcia, per lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza stradale. Termine previsto: 18 dicembre.

- Via Goito è chiusa all'altezza del civico 14/e, con entrata e uscita dei veicoli dal lato via delle Donzelle e modifiche della viabilità nelle strade limitrofe. La chiusura, che si è determinata in urgenza per il pericolo di caduta calcinacci, fino al 31 dicembre.

- Via Francesco Zanardi, dalla tangenziale nord al civico 405, è interessata da un restringimento della carreggiata stradale con mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia, con eventuale istituzione senso unico alternato regolato da movieri, nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via de' Buttieri è chiusa all'incrocio con via Santo Stefano, con entrata ed uscita lato via Orfeo, per lavori edili sul coperto del fabbricato al civico 91 di via Santo Stefano. Termine previsto: 23 dicembre.

- Via Andrea Costa, dall'incrocio con la rotonda Bernardini a quello con via dei Carrettieri, è interessata da lavori di riqualificazione con rifacimento dei marciapiedi. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Pietro Busacchi, via del Partigiano e via Olindo Guerrini hanno restringimenti della carreggiata stradale, nei tratti interessati dai lavori, per lavori di riqualificazione stradale, rifunzionalizzazione e sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 gennaio 2021.

- Via Marco Emilio Lepido, nel tratto dalla rotonda Gasparini a via Persicetana, ha un restringimento della carreggiata stradale per lavori di realizzazione di un nuovo percorso ciclabile. Termine previsto: 31 dicembre.

- Via Murri è interessata da lavori di realizzazione di corsie ciclabili fino al 30 gennaio 2021. Leggi i dettagli.

- Piazza dell’Otto Agosto è interessata da lavori di abbattimento di barriere architettoniche, rimozione di fittoni e posa di attrezzature al servizio della gestione del mercato. I lavori termineranno il 31 dicembre.

- Via Corelli è interessata da lavori per la trasformazione dell’attuale aiuola di fronte ai civici 19 e 21 della via, in uno spazio sosta pavimentato. I lavori termineranno il 16 dicembre.

Lavori in fase di attivazione

- Via Lemonia sarà chiusa all'incrocio con via Speranza tra le 7.30 e le 16 per il tempo strettamente necessario alla posa di un cavo elettrico da parte di Enel Distribuzione. I lavori inizieranno il giorno 14 e termineranno il 18 dicembre.

- Via Biancolelli sarà chiusa dal 15 al 18 dicembre tra via della Salute e via Mercuriale per lavori Heratech.

- Via Bellinzona sarà chiusa dall'incrocio con via Saragozza a quello con via Belluzzi, tra le 9 e le 16.30 per la posa di infrastrutture della rete elettrica da parte di Enel Distribuzione. I lavori inizieranno il giorno 14 e termineranno il 18 dicembre. L'accesso dei residenti è consentito da via Albergati lungo via Belluzzi che sarà a doppio senso alternato regolato a vista nel tratto da via Albergati a via Bellinzona.

- Via Don Luigi Guanella avrà restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi sull'intera via. I lavori inizieranno il 14 e termineranno il giorno 17 dicembre.