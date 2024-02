Lavori tram e strade chiuse, Lepore: "La via avrà nuova luce, tenete botta" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La zona di via Riva Reno "avrà nuova luce, non abbiamo di fronte molti anni, quindi dico ai negozianti e ai residenti: dobbiamo avere fiducia e tenere botta, perché questi due anni che abbiamo di fronte passeranno in fretta". Lo ha detto il sindaco Matteo Lepore sull'avvio dei lavori per il tram.

"Parte una fase nuova per il nostro centro storico. Due le grandi novità di questo mandato", spiega Lepore oggi a margine del conferimento della Turrita di bronzo a Massimo Medica. E c'è anche il tram "che entra in centro storico e servirà da piazza Maggiore alle periferie oltre 200.000 passeggeri in totale".

"I lavori su Riva Reno sono solo l'inizio - sottolinea il sindaco - di un lavoro importante che poi salirà, arriverà da San Felice in via Ugo Bassi e poi via Indipendenza. I prossimi due saranno anni nei quali dovremo ovviamente chiudere diverse strade del centro storico, ma le riapriremo completamente nuove e con un servizio degno di una grande capitale europea".

Si perderà, però, un numero consistente di stalli per la sosta. "Questo si sapeva fin dall'inizio - osserva - c'è da rivedere l'organizzazione dei parcheggi, ma i nostri uffici stanno lavorando anche per accogliere le proposte delle associazioni di categoria. Vogliamo tenere insieme gli interessi dei residenti e dei commercianti, credo che nei prossimi giorni i nuovi incontri che faremo porteranno delle buone soluzioni". Su questo tema "io sono fiducioso che faremo un buon lavoro, dopo il 2026 quella sarà una delle zone più belle di Bologna", assicura il sindaco. A proposito dei nuovi momenti di confronto, le assessore Luisa Guidone (Commercio) e Valentina Orioli (Mobilità) "incontreranno sia i residenti che i commercianti, il modello è quello del cantierone Bassi-Rizzoli che abbiamo già sperimentato negli anni passati. Un buon modello perché ha accompagnato le persone che vivono e lavorano nelle aree dei cantieri del centro storico", conclude Lepore.