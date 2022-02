Lepore convoca i locali del centro: "Al lavoro per gestire notte, atti violenti da condannare" | VIDEO

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, convoca tutti i gestori dei locali del Pratello, piazza San Francesco e via Petroni. "Faremo tre incontri distinti – spiega Lepore questa mattina a margine di una conferenza stampa — per proporre loro una progettualità che li veda coinvolti nella gestione della notte. Lo faremo convinti che occorre gestire i problemi e non abbandonarli a loro stessi".

"Già la settimana scorsa insieme a Prefetto, Questore e Forze dell'ordine ci siamo riuniti e abbiamo identificato un tavolo di lavoro settimanale che interverrà con dei progetti, perché siamo di fronte a problemi strutturali della nostra città. Ecco perché in questo mandato vogliamo affrontare con dei progetti la situazione che riguarda la notte. Abbiamo una grande disponibilità da parte del Prefetto e delle Forze dell'ordine".

"Voglio fare appello a tutte le persone che escono di sera. Noi dobbiamo combattere la maleducazione e la violenza, gli atti che abbiamo visto ieri sera e in altre serate, come le risse, sono atti di violenza pura e come tali li considereremo senza alcuna tolleranza". Per questo, il sindaco intende valutare anche "tutti gli strumenti che ho a disposizione nei confronti delle persone che venissero identificate a compiere questi atti".

"Siamo molto attenti ai fatti avvenuti in queste prime notti di ripresa della fiducia. La chiamo così – precisa il sindaco – perché appena si parla di abbassamento della curva le persone escono, grazie anche al sole. Quindi da un lato la comunità sta tornando a uscire, e questo è un fatto positivo. Ma allo stesso tempo ci sono comportamenti inaccettabili, che vanno condannati".