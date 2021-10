Preso a bottigliate in via Fioravanti: scattano due denunce

Non sono chiari i motivi alla base del diverbio, poi degenerato

/ Via Aristotile Fioravanti

Due soggetti di 22 e 46 anni, entrambi cittadini senegalesi, sono stati denunciati dai carabinieri dopo una violenta lite finita a bottigliate, scaturita ieri sera in via Fioravanti, in Bolognina. Accorsa la pattuglia sul posto dopo i fatti, le due vittime -un 35 enne e una 30enne, lui connazionale degli aggressori, lei cittadina italiana- hanno raccontato della escalation subita da parte di due sconosciuti, che senza motivo hanno iniziato a litigare con la coppia, fino al lancio di alcune bottiglie di vetro. I frammenti di queste hanno poi colpito alla caviglia il 35enne, provocandogli una piccola ferita. I due presunti responsabili sono stati bloccati a poca distanza.