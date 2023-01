Lite in famiglia, i passanti chiamano il 112: trovata pistola con colpo in canna

I Carabinieri hanno denunciato un bolognese 45enne per omessa custodia di armi da fuoco, seppur regolarmente detenute. Nel pomeriggio di ieri alcuni passanti, dopo aver sentito le urla provenire da un'abitazione in zona Saragozza, hanno chiamato il 112.

I militari dell'Arma, arrivati sul posto, sono entrati in casa e appurato che si trattava di una lite tra il padre 45enne e il figlio adolescente, poi la moglie ha consegnato spontaneamente un fucile a pompa e due pistole, una delle quali con un colpo in canna, che aveva prelevato per timore che il diverbio degenerasse ulteriormente.

Si sono quindi configurati due reati, l'omessa custodia e l'arma carica.

Come spiegano proprio i Carabinieri in un vademecum "La custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica" recita l'art. 20 della legge 110/1975. Per esempio, quando l'arma o del materiale esplodente sono detenuti in una privata abitazione è doveroso predisporre le necessarie cautele per impedirne l'accesso a chi non è autorizzato", quindi la donna. Inoltre le armi devono essere conservate scariche.

I Carabinieri le hanno ritirate in via cautelativa in attesa dell'iter amministrativo, mentre l'uomo è stato denunciato.

Custodia delle armi: cosa dice la legge