Lite in via Mentana per qualche istante di attesa in auto: in due picchiano un tassista

E' finito al pronto soccorso il tassisa 31enne che giovedì scorso è stato aggredito per una sosta considerata da due uomini troppo lunga. Stava facendo scendere dal mezzo dei clienti in via Mentana, in zona universitaria, e al 45enne di origine tunisina e al 29enne italiano che stavano transitando nella via in auto la cosa non è piaciuta, tanto da scendere e prenderlo a pugni. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali in concorso.