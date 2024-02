Malore in volo, Michael salvato dall'ictus al Maggiore: "Ci auguriamo che torni a viaggiare" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Stava tornando in Germania ad Amburgo, su un volo partito da Catania, quando ha accusato un malore. L'equipaggio ha avuto la prontezza di comprenderne la gravità così il pilota ha fatto rotta sul Marconi, facendo un atterraggio di emergenza. Li Michael, pensionato tedesco 78enne, è stato trasportato al Maggiore, dove, dopo gli esami, è stato preso in carico dall'unità stroke e sottoposto a intervento chirurgico.

"Il paziente è ricoverato in terapia intensiva - rassicura la dottoressa Giorgia Arnone - siamo molto soddisfatti tant'è che potrà essere riportato presto nella sua città di residenza, ha avuto un buonissimo decorso. La nostra previsione è che dopo la riabilitazione potrà tornare a una vita autonoma e ci auguriamo che possa continuare a viaggiare".

Neurologia e Rete Stroke L'unità Neurologia e Rete Stroke Metropolitana è Centro Stroke di secondo livello dell’area metropolitana di Bologna per la cura dell’ictus. Il Centro Stroke garantisce h24 le terapie di riperfusione nell’ictus ischemico (trombolisi endovenosa e trombectomia meccanica) e la gestione delle emorragie cerebrali. L’attività clinico-assistenziale è particolarmente intensa anche in relazione al ruolo di nodo nevralgico (HUB) del sistema metropolitano dell’emergenza svolto dall’Ospedale Maggiore.

L'Unità operativa complessa di Neurologia e Rete Stroke metropolitana svolge attività di ricovero ordinario, in reparto e nella Stroke Unit, consulenza neurologica al Pronto Soccorso e a tutto l’Ospedale Maggiore, oltre che ai Pronto Soccorso degli Ospedali di San Giovanni in Persiceto, Porretta, Vergato e Bazzano. E’ l’unica Neurologia in area metropolitana con guardia neurologica H24 e doppia guardia diurna feriale. Le sue attività clinico-assistenziali sono indirizzate alla diagnosi ed al trattamento delle patologie neurologiche acute ed in particolare dell'ictus cerebrale.

Il Day service e gli ambulatori di Neurologia includono per diverse patologie neurologiche la possibilità di infusione di immunoglobuline e steroidi per via sistemica, plasmaferesi presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale Maggiore. L’attività ambulatoriale include ambulatori cerebrovascolare, TIA, ictus giovanile e malattie monogeniche associate all’ictus, ambulatorio post-urgenze, disturbi del movimento, miastenia gravis, neuromuscolare e polineuropatie croniche.

Il Servizio di Neurofisiologia esegue esami di elettroencefalografia, EEG-NAP, video-EEG, di elettromiografia e di potenziali evocati (sensitivi, visivi e motori) per pazienti ricoverati ed esterni. Il Servizio di Neurosonologia (certificato SINSEC) esegue esami di EcoColorDoppler TSA e transcranico, inclusa ricerca shunt dx-sn, esami con mezzo di contrasto, studi venosi cerebrali, parenchimografia cerebrale, monitoraggio vasospasmo nell’ESA. (fonte Ausl Bologna)