Maltempo Budrio e Medicina, chiusa al traffico la trasversale di Pianura

Le piogge intense stanno causando le piene dei torrenti Gaiana, Fossatone e Quaderna, pertanto è stata temporaneamente chiusa al traffico - in via precauzionale - la strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura” nei comuni di Medicina e Budrio, in provincia di Bologna. Lo rende noto Anas.

La chiusura che interessa il tratto incluso tra il km 38,000 ed il km 30,002 si è resa necessaria per consentire le operazioni di monitoraggio dei corsi d’acqua e per garantire la sicurezza della circolazione.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Il percorso alternativo dispone l’uscita obbligatoria al km 38 con immissione sulla SP19 per poi percorrere la SS 253 “di San Vitale” per poi svoltare sulla SP 6 con successivo rientro al km 30,002 della SS 253 bis.

Foto archivio