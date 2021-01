Sette Kg di marijuana nel garage, blitz della Finanza: scattano le manette

Colti in flagrante due trentenni mentre stavano confezionando la droga in buste sottovuoto

Sette kg di marijuana, suddivisi in altrettanti involucri di cellophane. E' quanto hanno trovato i militari della guardia di Finanza in un garage in zona Lame-ospedale Maggiore, operazione nella quale sono stati infine arrestati due trentenni, cittadini italiani e residenti a Bologna, uno de quali anche con precedenti specifici.

Il tutto era è partito con degli appostamenti dei finanzieri, seguiti a diverse segnalazioni circa una attività continua di carico e scarico merci nel condominio del garage in questione. Al momento del blitz, le Fiamma Gialle hanno trovato i due ragazzi, intenti a confezionare le buste con l'aiuto di un macchinario sottovuoto.

Nell'abitazione dei due inoltre sono stati trovati un altro centinaio di grammi di sostanze, tra 'erba', hashish e cocaina, oltre ad altro materiale da confezionamento. I due sono stati così tratti in arresto e associati alla locale casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.