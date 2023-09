Minacce con un coltello e una spranga: 14enne denunciato dai Carabinieri

Un giovane di 14 anni è stato denunciato per minaccia aggravata dopo aver intimidito un ragazzo di 19 anni prima e un’educatrice di 45 anni poi con un coltello e una spranga.

I fatti sono avvenuti la sera di martedì 19 settembre all’interno di una struttura socio-assistenziale per minori. Attorno alle ore 23, la donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto per placare una discussione tra due ragazzi. La donna, all’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, ha riferito che qualche minuto prima il ragazzo di 19 anni aveva provato a fermare il 14enne che era intento a danneggiare l’armadietto di un terzo ragazzo. Urtato dall’intromissione del 19enne, il 14enne è andato in cucina e ha impugnato un coltello, minacciando il ragazzo più grande. Avvertito dell’arrivo dei Carabinieri dall’educatrice, il giovane ha lasciato il coltello, salvo poi armarsi di una spranga di ferro e minacciare anche la donna, dicendole: “Vuoi sentirla anche tu?”. I militari, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno denunciato il 14enne per minaccia aggravata.